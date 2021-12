Ligue 2 : désignation des arbitres de la 4e journée

Désignation des arbitres de la quatrième journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévue samedi 4 et dimanche 5 novembre courant à partir de 14h00.

Poule A

Samedi 4 décembre:

A Kalaa Seghira:

Kalaa Sport – SS Sfaxien arb: A ymen Nasri

A Bembla:

CS Bembla – – ES Radès rb: Jalel Sahbani

Dimanche 5 décembre:

A Medenine:

CO Médenine – Stade Tunisien arb: Rochdy Guezguez

Poule B

Samedi 4 décembre:

A Jerba Midoun:

ES Jerba – CO Transports arb: Bilel Rezgui

a Kairouan:

JS Kairouan – Jendouba Sports arb: Mohamed Ali Birgadar

A Menzel Nour

AS Menzel Nour – AS Djerba arb: Walid Nasri

Poule C:

Samedi 4 décembre:

A Gabès:

AS Gabés -AS Mhamedia arb: Hamza Jaied

A Msaken:

CS Msaken – EM Mahdia arb: Karim Khemiri

Dimanche 5 décembre:

A Sidi Bouzid

AS Oued Ellil – O. Sidi Bouzid arb: Oussama Chraiet

Poule D

Samedi 4 décembre:

A Sfax (2 mars):

Sfax RS – SC Ben Arous arb: Walid Jeridi

Dimanche 5 décembre:

A Gafsa:

EGS Gafsa – CS Korba arb: Nasrallah Jaouadi

A Tabarka:

CS Tabarka – Stade Gabésien arb: Nidhal Letaief