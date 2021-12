Les restrictions de voyage ne limite pas la circulation du variant Omicron

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que l’interdiction de voyage instaurée par certains pays n’arrêtera pas la circulation du variant Omicron, du coronavirus.

L’organisation appelle les personnes fragiles et âgées de plus de 60 ans d’éviter de se rendre dans les pays qui connaissent une augmentation du nombre de cas de Coronavirus.

« Les personnes qui n’ont pas été complètement vaccinées, ou qui n’ont aucune preuve qu’elles ont déjà développé une infection par le SARS-Cov-2, et qui font face à un risque élevé de maladie grave et de décès, y compris celles âgées de 60 ans et plus et celles atteintes de maladies qui augmentent le risque d’infection grave au Covid-19 (par exemple, les maladies cardiaques, le cancer et le diabète), sont appelées à reporter leur voyage dans les régions qui elles connaissent des augmentations d’infections graves au Covid-19, rapporte Sky News.