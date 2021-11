Coupe arabe : Classement des pays les plus couronnées

L’Irak détient le titre de la sélection la plus couronnée de la Coupe arabe de football, avec quatre trophées remportés en 1964, 1966, 1985 et 1988.

L’Arabie saoudite se classe deuxième avec deux titres décrochés en 1998 et 2002, tandis que l’Egypte, le Maroc et la Tunisie ont remporté un seul titre chacun.

Le Koweït et l’Arabie saoudite sont les pays qui ont organisé le plus d’éditions (2) et seront rejoints par le Qatar pays hôte de la 10ème Coupe arabe.

La dernière équipe à avoir remporté la Coupe arabe est le Maroc en 2012.

Les équipes jordanienne et koweïtienne arrivent en tête de liste des sélections ayant le plus participé à cette Coupe, avec huit participations, suivis du Liban (7), de la Syrie et de l’Arabie saoudite (6).

L’Irak, le pays le plus titré, a participé à cinq reprises à cet événement footballistique et a dominé la liste des équipes ayant remporté le plus de victoires, avec 16 matchs gagnés et une seule défaite.

Le buteur de la compétition est le Libyen Ali Al Baski, avec 10 réalisations, suivi du Saoudien Abid Daoussari (8 buts).

L’équipe nationale syrienne est celle qui a perdu le plus de matchs de finale (1963, 1966 et 1988), suivie de la Libye (1964, 2012) et du Bahreïn (1985 et 2002).

Le Bahreïn a connu le plus de défaites (21) en cinq participations, neuf matchs nuls et trois victoires.