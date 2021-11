Ligue 1 : la phase aller en chiffres

Voici des chiffres de la phase aller du premier tour du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (saison 2021-2022) :

. La phase aller du championnat a été jouée en 5 semaines, du 16 octobre au 25 novembre, les matches en retard compris, soit la plus courte phase aller dans l’histoire de la compétition en raison du nouveau format adopté exceptionnellement cette saison.

. 92 buts ont été inscrits dans les deux poules A et B au cours des sept premières journées, soit une moyenne de 14,3 buts par journée et 1,64 but par match.

. Les équipes de la poule A ont inscrit 57 buts, soit une moyenne de 8,14 buts par journée (1,01 but par équipe/par journée).

. L’Espérance de Tunis a terminé la première phase en tête de la poule A avec 16 points avec le meilleur bilan : le plus grand nombre de victoires (5), le moins de défaites concédées (1), le plus de buts marqués (10) et le moins de buts encaissés (3).

. Le CS Hammam-lif occupe la dernière place de la poule A avec 4 points et compte la plus faible défense avec 5 défaites et 12 buts encaissés.

. L’US Monastir occupe la tête du classement de la poule B avec 17 points, avec le meilleur bilan

sur l’ensemble des deux groupes (5 victoires et 2 nuls). Elle compte la meilleure attaque (17 buts marqués) et la meilleure défense (1 but encaissé). Elle a quasiment assuré sa qualification au play-off grâce à ses 9 longueurs d’avance sur le CS Chebba (4e) et elle jouera désormais pour les points de bonus.

. L’Etoile du Sahel s’est contentée de 7 points collectés en 7 matches avec 3 buts inscrits seulement.

. L’ES Zarzis possède le plus mauvais bilan de la phase aller où elle occupe la dernière place avec 4 points avec aucune victoire remportée. Elle a inscrit un seul but et en a encaissé 5.

. Après les deux premières journées de la saison (2 victoires de suite), l’O.Béja n’a pas connu de victoire et s’est contenté d’un seul point dans les cinq autres journées.

. 35 buts ont été inscrits par les équipes de la poule B, soit une moyenne de 0,6 but chaque équipe par match.

. Le meilleur buteur sur les deux poules est Aymen Herzi (CS Sfaxien) avec 4 inscrits, suivi de Boling Dembele (CA Bizertin), Zied Ben Salem (CS Hammam-lif) et Lassaad Jaziri (US Ben Guerdane) avec 3 buts chacun.