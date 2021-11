Les Préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar 2022™ sont les meilleurs de tous les temps, déclare le Président de la FIFA à la Série de conférences de la ville de l’éducation de QF.

Le débat sur le compte à rebours d’un an porte sur l’héritage social, culturel et économique du tournoi, tandis que QF annonce un nouveau partenariat sportif global avec la Fondation de la FIFA.

Le Qatar est plus prêt à accueillir une Coupe du Monde de la FIFA™ que n’importe quelle nation de toute l’histoire et offrira la “meilleure Coupe du Monde de tous les temps”, a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la série de conférences de la Fondation du Qatar sur la Cité de l’éducation, alors que la préparation du spectacle sportif mondial entre dans sa dernière année.

Lors d’un événement virtuel organisé pour marquer le compte à rebours d’un an avant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ – qui débutera le lundi 21 novembre 2022 – il a été expliqué comment le tournoi créera un héritage culturel, social et économique pour le Qatar et la région, notamment grâce à des bateaux de croisière qui feront office d'”hôtels flottants” pour les supporters et qui joueront un rôle post-Coupe du Monde en stimulant le tourisme et l’industrie du Qatar.

Au cours de la discussion, intitulée FIFA World Cup Qatar 2022™ : Le compte à rebours vers l’histoire, la Fondation du Qatar (QF) et la Fondation de la FIFA ont annoncé un nouveau partenariat axé sur l’inclusivité et l’engagement des jeunes de différentes capacités à travers le sport, y compris une application Football pour les écoles qui deviendra mondiale en 2022.

“Je n’ai jamais vu un pays aussi prêt à accueillir une Coupe du monde que le Qatar”, a déclaré M. Infantino lors de la série de conférences de la Cité de l’éducation. “En termes d’infrastructures, tout est prêt, ce qui signifie que pour l’année prochaine, nous pouvons nous concentrer sur le fait que chaque fan qui viendra au Qatar vivra une expérience incroyable dans une partie du monde accueillante, dans un grand pays et dans une grande région”.

“Ce sera non seulement la meilleure Coupe du Monde de tous les temps, mais aussi une Coupe du Monde vraiment unique”.

S’exprimant sur la façon dont la première Coupe du Monde de la FIFA™ au Moyen-Orient et dans le monde arabe soutiendra les efforts de la FIFA pour développer le jeu mondial, M. Infantino a déclaré : “Notre vision à la FIFA est vraiment de rendre le football vraiment mondial. Nous disons souvent que c’est un sport mondial, mais (quand) vous grattez sous la surface, vous réalisez que le football professionnel de haut niveau est encore très concentré entre quelques équipes en Europe. Nous devons donner plus d’opportunités et plus d’accès au monde à travers le football, et le monde arabe, à cet égard, est crucial.

“Il y a une population de 450 millions de personnes, et il y a une grande passion pour le football dans le monde arabe. Je pense qu’il est tout à fait approprié d’organiser la Coupe du monde ici pour la première fois de l’histoire. Je pense que la Coupe du monde, qui est un événement si extraordinaire, a vraiment le pouvoir d’inspirer les jeunes générations et de développer le football à tous les niveaux…

“Nous, à la FIFA, au Qatar, et tous ceux qui font partie de l’équipe qui organise la Coupe du Monde de la FIFA, voulons vraiment embrasser la durabilité, parce que nous voulons que le football, et l’impact que le football a dans le monde, soit meilleur d’une Coupe du Monde à l’autre. La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ sera vraiment un moment fort, parce que nous avons l’engagement du Qatar et c’est quelque chose d’unique, qui sera vu d’ici la Coupe du Monde (finale), mais beaucoup plus important, après la Coupe du Monde aussi.”

Son Excellence Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême pour la livraison et l’héritage, a décrit le tournoi comme “une grande opportunité de mettre en valeur la culture, le patrimoine et l’hospitalité de cette partie du monde”, en disant : “La Coupe du monde est un moyen d’inciter des personnes de tous horizons à venir au Qatar, au Moyen-Orient et dans le monde arabe, et de nous présenter au monde entier.

“Il mettra en exergue un grand nombre de nos initiatives – telles que nos musées et nos événements culturels, qui sont parmi les meilleurs au monde – et les gens auront non seulement une expérience profonde et durable, mais ils continueront à en parler et à promouvoir notre pays et notre région.”

Machaille Hassan Al-Naimi, président du développement communautaire de la Fondation du Qatar – dont la Cité de l’éducation abrite l’un des huit stades de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™ – a déclaré : “À QF, nous sommes une ville vivante dans une ville, et nous jouons un rôle très unique en soutenant la Coupe du Monde du point de vue de la durabilité, de la recherche et du développement communautaire, qui sont tous des domaines de mission essentiels pour nous.

“Nos chercheurs développent des solutions qui soutiennent la Coupe du monde et beaucoup d’entre elles sont entrées dans les politiques et ont été lancées en tant qu’entreprises. En travaillant en étroite collaboration avec le Comité suprême pour la livraison et l’héritage pour faire de cette Coupe du monde un événement arabe, nous voulons nous assurer que les bénévoles du tournoi apprennent la langue, l’histoire et la culture arabes, afin que l’héritage du programme de bénévolat se prolonge au-delà de la Coupe du monde.

“Avec le stade de la Cité de l’éducation, nous tendons la main aux membres de la communauté pour voir ce qu’ils aimeraient y loger après le tournoi. Deux de nos écoles y seront basées, ce qui est un grand héritage, mais il accueillera également de nombreuses entités sportives en tant que centre de développement sportif et de transfert de connaissances.”

Au cours de la discussion, animée par Michael Jabri-Pickett, rédacteur en chef de QF, Al Thawadi a déclaré que le travail de l’Institut Josoor du Comité suprême pour la livraison et l’héritage, qui vise à former des experts du sport et des événements, peut contribuer à faire de cette industrie ” un véritable moteur économique ” pour la région après le tournoi. Il a également expliqué comment les entreprises de croisières et de cargos dont les navires doivent fournir 6 000 chambres aux supporters l’année prochaine feront du Qatar une destination pour leurs opérations commerciales après la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, créant ainsi un héritage économique pour le pays.

“Quand nous disons que nous accueillons le monde, nous parlons des supporters”, a-t-il déclaré. “J’espère que ce sera un moment qui restera toujours dans leur mémoire, et que des liens se formeront qui dureront bien au-delà de 2022”.

“Il existe de nombreuses façons de laisser un héritage, mais en fin de compte, ce que la plupart d’entre nous recherchent, ce sont les souvenirs positifs, les relations et les liens que l’on forme. Les gens s’engageront dans l’expérience du riche patrimoine et de la culture qui met en valeur le monde arabe, pas seulement le Qatar, et je crois que c’est ainsi que le monde arabe aura un héritage de ce tournoi pour les années à venir.”