Europa League : L’OM se complique la tâche, l’OL et Monaco assurent

L’Olympique de Marseille a échoué à s’imposer sur la pelouse de Galatasaray pour maintenir ses chances de qualification pour la phase finale de Ligue Europa.

Malgré une entame convaincante, les hommes de Jorge Sampaoli se sont faits surprendre à la 12ème minute et grâce au travail de Feghouli qui a permis à Cicaldau de conclure facilement devant Lopez.

Puis à la 30ème, Caleta-Car a trompé son propre gardien pour permettre aux Turcs de faire le break.

Peu disciplinés et en difficulté défensive, les Phocéens ont encaissé le but du 3-0 au cours de la seconde période (Feghouli, 60′). Puis la fin de match s’est emballée et Milik s’est offert un doublé (69′, 85′) pour sauver l’honneur, tandis que Babel a parachevé le succès de Galatasaray (83′).

Score final 4-2 qui condamne les Marseillais, troisième du groupe E (4 pts). Ils devront obtenir au moins un match nul contre le Lokomotiv Moscou pour être reversé en Ligue Europa Conférence.

L’OL se rassure

Vainqueur de ses quatre premiers matchs de Ligue Europa cette saison, l’Olympique lyonnais se déplaçait sur la pelouse de Brondby avec un onze de départ remanié. Si cela n’a pas empêché les Gones de prendre le dessus dans le jeu, ce sont les Danois qui ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce à Uhre (51′).

Mais l’avantage pris par les locaux n’a été que de courte durée puisque Cherki, titulaire au coup d’envoi, s’est offert un doublé en l’espace de neuf minutes (57′, 66′). Devants au score pour la première fois de la soirée, les Lyonnais ont profité de l’entrée en jeu de certains cadres pour sceller le sort de la rencontre par l’intermédiaire de Slimani, servi par Paqueta à la 76ème minute.

Score final 3 buts à 1 en faveur des hommes de Peter Bosz qui poursuivent leur sans-faute (15 points en 5 matchs) alors que la première place du groupe A leur était déjà assurée.

L’AS Monaco se qualifie

Déjà en bonne posture avant son match face à la Real Sociedad, l’AS Monaco avait l’occasion de composter son billet pour les huitièmes de finale. Et les hommes de Niko Kovac n’ont pas fauté. A la 28ème minute, Volland a ouvert le score sur un service de Golovin pour donner confiance au pensionnaire de Ligue 1. Si l’avantage n’a été que de courte durée avec l’égalisation de Isak (35′), Fofana a immédiatement remis les pendules à l’heure en inscrivant le but du 2-1 trois minutes plus tard (38′).

En seconde période, l’ASM s’est contentée de gérer et a tenu le score malgré la pression mise en place par les Espagnols. L’exclusion du second buteur Fofana (89′) n’a rien changé et le club de la Principauté s’assure la première place du groupe B avec 11 points au compteur, et ce avant même la 6ème journée de Ligue Europa.