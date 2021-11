Covid-19 et la 5ème vague : Le monde inquiet

Face à l’éventualité d’une cinquième vague de contaminations au Covid-19, plusieurs régions du monde se mettent en alerte et se préparent à des mesures de protection renforcées.

En Europe on assiste à une flambée inquiétante des contaminations et se préparent au pire. L’Autriche, la Slovaquie et les Pays-Bas sont d’ores et déjà passés à un confinement stricte, l’Allemagne et la France se préparent à un durcissement des restrictions.

L’apparition d’un nouveau variant en Afrique, plus dangereux inquiète l’OMS et le monde entier.