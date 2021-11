Quatre personnes sont mortes jeudi matin, 25 novembre 2021, et trois autres ont été blessées de gravité variable, dont l’une a été grièvement blessée lorsqu’une voiture et un camion lourd sont entrés en collision au niveau de la ville de Kairouan, plus précisément sur la route d’El-Hezamia.

Les blessés et les défunts ont été transportés à l’hôpital régional de Kairouan par des ambulances et la protection civile, tandis que les policiers examinaient l’incident et facilitaient la circulation.