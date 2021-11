Ligue1 : Classement des buteurs à l’issue des matchs en retard de la première journée

Voici le classement des buteurs actualisé à l’issue des matchs en retards de la première journée de la Ligue 1 du football professionnel, ayant opposé ce jeudi, l’Espérance ST à l’ES Hammam-Sousse et l’AS Soliman à l’Etoile du Sahel.

Quatre buts: Aymen Harzi (CSS)

Trois buts: Boling Dembélé (CAB), Zied Ben Salem (CSH-Lif), Lassad Jaziri (USBG)

Deux buts: Chiheb Jebali (OB), Yassine Chikhaoui, Houssem Louati (ESS), Chiheb Zoghlami, Moomen Rahmani (US Tataouine), Fakhreddine Aouji (USBG), Bilel Aifa, Yassine Chamakhi (CA), Achref Boudrama (CAB), Amine Khalloufi (ESH Sousse), Fousseny Coulibaly, Farouk Mimouni (EST) Ahmed Hadhri, Houssem Souissi (AS Réjiche) Mohamed Ali Ben Hammouda (AS Soliman)

Un but: Yassine Cheikh Ouali, Amine Bellakhel et Sadok Touj (US Tataouine) Tarek Agoun, Ghaith Seghaier, Louay Zarrouk, Nassim Chachia (CSH-lif)

Mohamed Amine Tougay, Hamdou El Houni, Alaeddine Marzouki, Ghaylène Chaalali, Moussa Kounaté (EST), Hamza Jelassi, Zied Aloui, Idriss Mhirsi, Roger Ahoulou, Ousmane Ouattara (US Monastir), Jacques Bessan, Boubakar Sarr, Amine Jaballah (OB), Adem Taous (CA), Mohamed Amine Ben Amor, Amor Sammeri, Wael Ben Othmane (AS Réjiche), Achref Zouaghi, Fedi Falhi, Omar Kounaté (CS Chebba) Youssef Bensouda, Marouane Triter, Grège Oyoubi, Mossaab Sassi (ESH Sousse), Firas Chaouat, Malek Rayeh, Mohamed Soulah (CSS), Ala Bouallegue, Hazem Mastouri, Emanuel Zizoukou et Hachem Abbes (ES Métlaoui), Zied Zarrouf Bhar (ES Zarzis), Alaya Brigui et Ayoun Mchareg (USBG), Khalil Balbouz, Khalil Sassi (CAB) Youssef Laouafi (ES Sahel), Hamza Mabrouk (AS Soliman).

Contre sans camp: Mohamed Amine Nefzi (CS Chebba), Achref Boudrama (CA Bizertin) et Mootaz Saddem (ES Sahel).