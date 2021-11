Hachemi Louzir : La vaccination des personnes âgées de 40 ans et plus représente une priorité pour le ministère de la Santé

La vaccination des personnes âgées de 40 ans et plus représente une priorité pour le ministère de la Santé, d’autant plus que leur taux de vaccination varie entre 60 et 70 pour cent et qu’ils sont plus vulnérables aux complications en cas d’infection par le coronavirus, encore en propagation dans un certain nombre de pays, a indiqué Hachemi Louzir, membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, directeur général de l’Institut Pasteur, Hachemi Louzir.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Louzir a confirmé qu’il y a un million de personnes de plus de 40 ans qui n’ont reçu aucune dose de vaccin contre la coronavirus, ce qui les rend vulnérables à l’infection, et affecter leur santé .

Il a expliqué que le comité scientifique examine actuellement les moyens d’augmenter la couverture vaccinale du groupe d’âge susmentionné, sachant que près de 20 à 30 pour cent de la population de plus de 40 ans, y compris les personnes âgées, ne sont pas vaccinés.

Hachemi a annoncé que les autorités s’oriente vers l’intensification des campagnes de vaccination par des équipes de santé mobiles ciblant en particulier les marchés hebdomadaires et les zones reculées pour augmenter le pourcentage des vaccinés de la catégorie mentionnée.

Louzir a reconnu la baisse du taux de vaccination en Tunisie malgré la propagation persistante du Coronavirus dans un certain nombre de pays dans le monde, rappelant que durant la septième journée portes ouvertes de vaccination intensive seulement 174 000 ont été vaccinés ce jour-là.

Actuellement, plus de 5 millions de personnes ont terminé leur vaccination en Tunisie avec deux doses ou une seule dose du vaccin ” Johnson “, tandis qu’environ un million d’autres personnes n’ont reçu qu’une seule dose de vaccination, en attendant de terminer leur vaccination, Selon la même source.