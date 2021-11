Ligue 1 (7e journée) : Résultats complets

Résultats complets et classements à l’issue des rencontres de la 7e journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel disputées lundi:

Poule A

Lundi 22 novembre

A Hammam-Sousse:

ES Hammam-Sousse 3 Grège Oyoubi 48′, Mossaab Sassi 50′, Amine

Khalloufi 83′

US Tataouine 1 Moomen Rahmani 10′

A El Menzah:

Espérance de Tunis 3 Moussa Kounaté 11′, Fousseny Coulibaly 44′, Farouk

Mimouni 48′

ES Metlaoui 0

Déjà joués

Dimanche 21 novembre:

A Bizerte:

CA Bizertin 1 Achraf Boudrama 35′

US Ben Guerdane 2 Lassaad Jaziri (20′ et 42′)

A Soliman:

CS Hammam-lif 1 Nassim Chachia 86′

CS Sfaxien 2 Aymen Harzi (11′-SP), Mohamed Soula 80′

Poule A

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 13 6 4 1 1 9 3 +6

-. Club Sportif Sfaxien 13 7 4 1 2 7 4 +3

3. US Ben Guerdane 11 7 3 2 2 7 6 +1

4. CA Bizertin 10 7 3 1 3 7 7 0

-. US Tataouine 10 7 3 1 3 9 10 -1

6. ES Hammam Sousse 8 6 2 2 2 6 5 +2

7. Etoile S. Metlaoui 6 7 1 3 3 4 9 -5

8. CS Hammam-Lif 4 7 1 1 5 7 12 -5

Poule B

Lundi 22 novembre:

A Mahdia:

AS Rejiche 2 Houssem Souissi (13′-SP), Ahmed Hadhri 70′

AS Soliman 2 Mohamed Ali Ben Hammouda (45′-SP), Hamza Mabrouk57′

A Béja:

O. Béja 0

Etoile du Sahel 0

Déjà joués

Dimanche 21 novembre:

A Chebba:

CS Chebba 1 Omar Kounaté 77′

C.Africain 1 Yassine Chamakhi 54′

A Monastir:

ES Zarzis 0

US Monastir 1 Ousmane Adama Ouattara 71′

Poule B

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 17 7 5 2 0 7 1 +6

2. C. Africain 12 7 3 3 1 5 3 +2

3. AS Réjiche 10 7 2 4 1 7 6 +1

4. CS Chebba 8 7 2 2 3 4 5 -1

5. O. Béja 7 7 2 1 4 5 6 -1

6. AS Soliman 6 6 1 3 2 3 4 -1

. ES Sahel 6 6 1 3 2 3 5 -2

8. ES Zarzis 4 7 0 4 3 1 5 -4