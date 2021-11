Le brouillard couvrira dimanche matin, localement les plaines et les zones proches des forêts et des barrages. Le ciel sera ensuite, de plus en plus nuageux avec des pluies sporadiques et orageuses.

Le vent soufflera de secteur ouest, relativement fort près des côtes est, modéré ailleurs. La mer sera agitée sur les côtes, à très agitée sur le nord. Les températures varieront entre 15 et 19 degrés C au nord, à 12 degrés C sur les hauteurs ouest, et varieront entre 18 et 23 degrés ailleurs.