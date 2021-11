Ligue 1 : L’Etoile tenue en échec par l’AS Réjiche, l’Espérance essuie sa première défaite à Tataouine

L’Etoile sportive du Sahel a été tenue en échec par l’AS Réjiche (1-1), dans un comptant pour la 6e journée (Poule B) de la première phase de la Ligue 1 du football professionnel, disputé vendredi après-midi, au stade Bouali Lahouar de Hammam-Sousse.

Les étoilés étaient les premiers à marquer par l’intermédiaire de Youssef Laouafi à la 34e, mais les visiteurs étaient parvenu à égaliser sur un penalty transformé par Wael Ben Othmane à la 75e.

Après ce nul, le deuxième de la saison, l’Etoile à qui il manque encore un match est avant-dernière avec 5 points, ex aequo avec l’AS Soliman.

l’AS Réjiche réalise, quant à lui son troisième succès et se retrouve 3e avec 9 points, soit à deux longueurs seulement des leaders monastiriens et clubistes (11 points).

Dans la dernière affiche de la 6e journée de la Poule A, l’Espérance sportive de Tunis à essuyé sa première défaite de la saison en déplacement chez l’Union sportive de Tataouine (1-2).

Le champion en titre a été mené au score depuis la 42e lorsque Sadok Touj a ouvert la marque pour les locaux. Chiheb Zoghlami a ensuite doublé la mise pour l’US Tataouine à la 62e.

Les sang et or étaient, au courage, parvenu à réduire la marque dans les arrêts de jeu (90+3) par Ghaylène Chaalali.

Malgré cette défaire, l’Espérance a qui il manque un match est co-leader de la poule avec 10 points aux côtés, de son adversaire du jour, du CS Sfaxien et le CA Bizertin.

Résultats complets de la 6e journée:

Poule A

Vendredi 19 novembre:

A Tataouine:

US Tataouine 2 Sadok Touj 42′, Chiheb Zoghlami 62′

Espérance ST 1 Ghaylène Chaalali 93′

Déja joués:

Jeudi 18 novembre:

A Métlaoui:

ES Métlaoui 2 Emmanuel Zouzoukou 67′, Hachem Abbes 77′

CS Hammam-Lif 2 Gaith Seghaier (47′-SP), Louay Zarrouk 94′

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 2 Fakhreddine Ouji 45′, Ayoub Mcharek 61′

ES Hammam-Sousse 1 Marouane Triter 45′

Mercredi 17 novembre:

Au Mhiri Sfax:

CS Sfaxien 1

CA Bizertin 2

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 10 5 3 1 1 6 3 +3

-. Club Sportif Sfaxien 10 6 3 1 2 5 3 +2

– CA Bizertin 10 6 3 1 2 6 5 +1

-. US Tataouine 10 6 3 1 2 8 7 +1

5.US Ben Guerdane 8 6 2 2 2 5 5 0

6. Etoile S. Metlaoui 6 6 1 3 2 4 6 -2

7. ES Hammam Sousse 5 5 1 2 2 3 4 -1

8. CS Hammam-Lif 4 6 1 1 4 6 10 -4

Poule B

Vendredi 19 novembre

A Hammam-Sousse:

ES Sahel 1 Youssef Laouafi 34′

AS Réjiche 1 Wael Ben Othmane (75′-SP)

jeudi 18 novembre:

A Soliman:

AS Soliman 1 Mohamed Ali Ben Hammouda (76′-SP)

CS Chebba 0

A Radès:

C Africain 1 Bilel Iffa 63′

ES Zarzis 0

A Monastir:

US Monastir 2 Idris Mhirssi 28′, Roger Aholou 62′

O Béja 1 Amine Jaballah 64′

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 11 5 3 2 0 4 0 +4

. C. Africain 11 6 3 2 1 4 2 +2

3. AS Réjiche 9 6 2 3 1 5 4 +1

4. CS Chebba 7 6 2 1 3 3 4 -1

5. O. Béja 6 5 2 0 3 4 4 0

6. AS Soliman 5 5 1 2 2 1 2 -1

. ES Sahel 5 5 1 2 2 3 5 -2

. ES Zarzis 4 6 0 4 2 1 4 -3