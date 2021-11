Une mère attaque un collège à l’aide d’inconnus à Tunis

Un collège dans le quartier de Sidi Hussein de la capitale a été au cœur d’un incident d’agression hier soir.

La mère de l’un des élèves a pris d’assaut l’établissement avec un certain nombre d’étrangers et a attaqué un enseignant à l’intérieur de la salle de classe et détruit un certain nombre du contenu de la salle de classe et dispersé son contenu, indique Mohamed Gazouni, délégué régional pour l’éducation de Tunis 2.

Il a déclaré que la femme faisait l’objet d’une enquête par les unités de sécurité, notant que les motifs de l’attaque restaient inconnus.