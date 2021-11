Tennis – Masters ATP : Djokovic impérial pour atteindre les demies

A 34 ans, Novak Djokovic semble se faire un malin plaisir à démontrer à ses jeunes concurrents des Masters ATP qu’il est encore très fort physiquement et mentalement: il a balayé mercredi le cogneur russe Andrey Rublev et s’est ainsi assuré une place en demi-finales.

En une heure et huit minutes, le N.1 mondial a donné à son adversaire, 5e, une leçon 6-3, 6-2.

Après avoir battu Casper Ruud (8e) lundi, le Serbe a ainsi signé face au Russe, de dix ans son cadet, une deuxième victoire dans le groupe Vert où le forfait de Stefanos Tsitsipas (4e) sur blessure lui assure un billet pour le dernier carré.

Il s’y hisse pour la dixième fois de sa carrière, comme son idole Pete Sampras, à deux longueurs d’Ivan Lendl et six du record de Roger Federer.

Assuré de terminer premier de ce groupe Vert, Djokovic est également certain de ne pouvoir retrouver son nouveau grand rival sur le circuit, le Russe Daniil Medvedev (2e mondial et 1er du groupe Rouge) qu’en finale dimanche. Les deux hommes se sont déjà affrontés trois fois en finale cette année avec des victoires de Djokovic à l’Open d’Australie et au Masters 1000 de Paris, et une victoire de Medvedev à l’US Open.

“Je me sens comme à la maison !”, a reconnu Nole alors que Turin accueille pour la première fois ce tournoi des Maîtres qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison.

“Le fait de parler italien me permet d’être connecté avec le public”, a souligné le Serbe qui a passé plus d’un quart d’heure à signer des autographes et prendre des selfies avec les fans avant de quitter le court.