Tunisie – Covid-19 : 05 décès et 93 nouvelles contaminations par le coronavirus enregistrés le 16 novembre 2021

05 décès suite à une infection par le coronavirus ont été enregistrés mardi ainsi que 93 nouvelles contaminations avec un taux de tests positifs estimé à 3pc, a indiqué mercredi le ministère de la santé. Le nombre total des cas positifs s’élève ainsi à 715 mille 911 cas, avec 25 mille 325 décès enregistrés depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020.

Le nombre des guérisons est de l’ordre de 66 personnes à la date du mardi 16 novembre. Le nombre total des personnes guéries de la pandémie est de l’ordre de 689 mille 705 personnes.

Selon la même source 146 malades sont hospitalisés dans les hôpitaux public et privé durant la journée du mardi. Il s’agit de 50 malades admis dans les services de réanimation et de soins intensifs dans les établissements de santé des deux secteurs public et privé et 10 cas sont sous respirateurs artificiels.