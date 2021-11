Ligue 1 : Zied Ben salem (CSH-Lif) rejoint le cabiste Dembélé en tête du classement

L’attaquant du Club sportif de Hammam-lif, Zied Ben Salem a rejoint le cabiste Boling Dembélé en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 du football professionnel avec trois buts chacun, grâce au doublé qu’il avait inscrit dimanche à l’occasion de la victoire de son équipe face à l’US Ben Guerdane (2-1), dans le match en retard de la première journée.

Voici le classement des buteurs à l’issue des deux matchs en retard de la première phase de la Ligue 1, disputés dimanche:

Trois buts: Boling Dembélé (CAB), Zied Ben Salem (CSH-Lif)

Deux buts: Chiheb Jebali (OB), Yassine Chikhaoui (ESS), Aymen Harzi (CSS), Houssem Louati (US Tataouine)

Un but: , Chiheb Zoghlami, Moomen Rahmani, Yassine Cheikh Ouali, et Amine Bellakhel (US Tataouine), Khalil Sassi, Tarek Aoun, (CSH-lif), Mohamed Amine Tougay, Fousseney Coulabaly et Hamdou El Houni (EST), Hamza JElassi et Zied Aloui (US Monastir), Jacques Bessan et Boubakar Sarr (OB), Yassine Chamakhi, Adem Taous et Bilel Aifa (CA), Ahmed Hadhri, Houssem Soussi, Mohamed Amine Bern Amor et Amor Sammeri (AS Réjiche), Achref Zouaghi et fedi Falhi (CS Chebba), Amine Khalloufi, Youssef Bensouda (ESH Sousse), Firas Chaouat et Malek Rayeh (CSS), Ala Bouallegue et Hazem Mastouri (ES Métlzoui), Zied Zarrouf Bhar (ES Zarzis), Lassad Jaziri, Fakhreddine Aouji et Alaya Brigui (USBG).

Contre sans camp: Mohamed Amine Nefzi (CS Chebba), Achref Boudrama (CA Bizertin et Mootaz Saddem (ES Sahel).