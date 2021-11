Bilan Covid-19 : 3 nouveaux décès et 29 cas positifs, le 14 novembre

Le ministère de la Santé fait état de 3 décès et de 29 nouvelles infections par le coronavirus, après avoir effectué 1 912 analyses, soit un taux de positivité de 1,52%, selon un communiqué publié dans l’après-midi de lundi 15 courant.

143 patients sont hospitalisés dans les hôpitaux et cliniques privés, après l’admission de deux nouveaux cas. 49 patients atteints Covid-19 résident dans les services de réanimation et de soins intensifs dans les secteurs public et privé et 9 cas sont sous respiration artificielle.