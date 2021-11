Le film “Communion” de Nejib Belkadhi en compétition officielle au Red Sea International Film Festival

Le long-métrage “Communion” de Nejib Belkadhi a été sélectionné dans la compétition officielle de la 1ère édition du Red Sea International Film Festival qui aura lieu du 06 au 15 décembre 2021.

Produit par Propaganda, le film fiction revient l’état des lieux au mois de mars 2020, lorsqu’une mystérieuse pandémie est déclarée dans le monde.

Dans une ville confinée, Kais et Sarra, jeune couple avec leur chat Baghera tentent de s’adapter à cette nouvelle vie marquée par le couvre-feu, les pénuries et l’incertitude. Quelque chose change en Kais, il devient de plus en plus étrange…

Nejib Belkadhi est né le 13 mai 1972 à Tunis. Après des études de commerce et de marketing à l’IHEC Carthage, il débute une carrière d’acteur au cinéma et au théâtre. Ses premiers pas dans la réalisation se font à la télévision sur Canal + Horizons en 1999.

En 2002, il fonde Propaganda Productions avec son ami Imed Marzouk qui deviendra plus tard son producteur. En 2005, il réalise son premier court métrage intitulé “Tsawer”. Le film est sélectionné dans plus de 30 festivals dans 11 pays.

En 2006, son long métrage documentaire “VHS-Kahloucha” participe à plus de 50 festivals dont une première mondiale au festival de Cannes et une sélection en compétition au festival de Sundance. Il récolte 7 prix dans divers festivals dont le prix du meilleur film documentaire au festival de Dubaï en 2006.

En 2013, son premier long métrage “Bastardo” était présenté en première mondiale au ” Toronto International Film Festival ” et sélectionné en compétition au CINEMED à Montpellier en 2014.30 festivals plus tard, le film récoltera 11 prix.

En 2014, il sort son deuxième long métrage documentaire “7 ½”, tourné trois ans plus tôt avant les premières élections libres en Tunisie.

En 2018, il sort son deuxième long métrage fiction ” Regarde-moi “, qui sera sélectionné au ” Toronto International Film Festival” et dans plus d’une vingtaine de festivals internationaux.

” Communion ” est son troisième long métrage fiction.