Ligue 1 (5e journée/Poule A) : L’Espérance seule en Tête, l’US Ben Guerdane se relance

L’Espérance sportive de Tunis s’est emparée seule de la tête du classement de la poule A après sa victoire ce samedi à Radès aux dépens du CS Hammam-Lif (2-0), pour le compte de la 5e journée de la première phase de la Ligue 1 du football professionnel.

Les buts espérantistes ont été marqués par Ala Marzouki (32e) et Hamdou El Houni (55e).

Les sang et or réalisent ainsi leur troisième succès de la saison et comptent jusque-là 10 points sur quatre matches disputés, creusant un écart de trois points sur ses poursuivants, notamment, le CS Sfaxien à qui il manque encore un match.

Les hammamlifois accusent, quant à eux, le coup en essuyant leur quatrième défaites d’affilée, demeurant ainsi lanterne rouge avec zéro point.

De son côté, l’avant-dernier, l’US Ben Guerdane a réalisé son premier succès en s’imposant devant l’ex-coleader, l’US tataouine (2-1).

Les protégés de Hassène Gabsa se relancent enfin après la déception de l’élimination précoce de la coupe de la CAF et se hissent au 5e rang qu’ils partagent avec l’ES Métlaoui et l’ES Hammam-Sousse avec 5 points, tandis que l’US Tataouine est désormais 2e après cette deuxième défaite, en compagnie du CS Sfaxien et le CA Bizertin.

En effet, les bizertins se sont imposés pour deux journées de suite, en disposant ce samedi chez eux devant les miniers de l’ES Métlaoui grâce à l’unique réalisation du match signée du malien Boling Dembélé qui compte déjà trois buts à son actif.

L’autre affiche de la poule A a opposé l’ES Hammam-Sousse au CS Sfaxien et s’est soldée par un nul vierge qui offre un seul point supplémentaire à chaque équipe.