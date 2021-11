Al Massar appelle à l’équité dans le procès de Samir Taieb 

Le bureau politique du parti Al Massar (La Voie démocratique et sociale) a souligné, mercredi 3 novembre 2021, la nécessité de garantir toutes les conditions du procès équitable dans le respect de l’indépendance de la magistrature et de son impartialité loin de toute forme d’instrumentalisation politique et d’esprit de vengeance.

Dans une déclaration rendue publique ce jour, Al Massar dénonce la campagne de diffamation et de diabolisation menée par un groupe virtuel portant atteinte à l’intégrité des personnes et à leurs familles et incitant à attaquer leurs biens et leurs propriétés, qui rappellent, selon lui, les pratiques sous les deux anciens régimes à l’instigation des autorités.

Evoquant les décisions judiciaires et administratives en rapport avec la lutte contre la corruption administrative et financière, dont l’arrestation de l’ancien ministre de l’Agriculture et dirigeant du parti Tahya Tounes, Samir Taieb et d’autres cadres du ministère, Al Massar appelle “les parties officielles à cesser le discours incitant à la division et à respecter la présomption d’innocence”.

Le parti souligne également la nécessité d’ouvrir sans hésitation les grands dossiers de corruption, de contrebande, de spéculation, de blanchiment d’argent et du terrorisme dont en premier lieu les assassinats politiques, les réseaux d’envoi des personnes aux foyers de tension, ainsi que l’appareil secret d’Ennahdha, l’argent sale et le politique et les associations impliquées dans le financement du terrorisme et de l’extrémisme.