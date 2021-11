Affaire Sahara Hamdi : Le verdict

La justice a décidé, tard dans la nuit du lundi 1er novembre 2021 de l’affaire du braquage dont a été victime Sahar Hamdi.

L’animatrice radio a été victime d’un braquage sur l’autoroute de Hammamet durant l’été de 2020.

Dans une intervention téléphonique sur les ondes de Shems FM, son avocate, Me Intidhar Snoussi, a déclaré que l’accusée avait été condamnée à deux ans de prison et à verser des dommages et intérêts à la victime.

Me Snoussi a souligné que l’instruction de l’affaire a duré plus d’un an, en raison de sa complexité avec des confrontations et auditions tout au long de cette période.

En outre, l’avocate assure que l’affaire avait subi plusieurs pressions; la plaignante ayant été la cible des réseaux sociaux mais aussi par des menaces.