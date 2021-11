Tunisair – COVID-19 : Conditions de déplacement vers le Royaume-Uni

La compagnie Tunisair a rappelé, dans un communiqué publié lundi, les conditions de déplacement vers le Royaume-Uni.

Elle a souligné que les passagers complètement vaccinés (Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna et Janssen) se rendant au Royaume-Uni doivent réserver et payer un test COVID -19 à effectuer le deuxième jour après leur arrivée. (Réservation et paiement avant le départ).

Ils doivent également? remplir le formulaire “passenger locator form” 48 heures avant l’arrivée en mentionnant la référence de la réservation du test dans ce formulaire via le lien Public Health Passenger Locator Form (provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk). Les passagers non complètement vaccinés, eux, doivent effectuer un test pré-départ dans les 3 jours qui précèdent la date d’arrivée et réserver et payer deux tests COVID -19 à effectuer les deuxième et huitième jours après leur arrivée (Réservation et paiement avant le départ).

Ils doivent aussi remplir le formulaire “passenger locator form” 48 heures avant l’arrivée en mentionnant la référence de la réservation du test dans ce formulaire via ce lien Public Health Passenger Locator Form (provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk) et respecter un confinement à domicile de 10 jours.

Tunisair a, par ailleurs, précisé que les enfants de moins de 11 ans sont exonérés du test pré-départ COVID-19.

Les enfants âgés entre 5 et 17 ans, résidents au Royaume-Uni ou dans des pays dont les preuves de vaccination sont admises au Royaume, suivent les conditions des passagers vaccinés avec preuve de vaccination admise au Royaume Uni. Ceux résidant dans les autres pays, suivent les conditions des passagers non vaccinés. Toutefois, ils sont exonérés du test pré-départ.

TUNISAIR a recommandé a? ses passagers de se renseigner auprès des autorités compétentes ou de consulter : Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19) – GOV.UK (www.gov.uk ) pour avoir plus de détails.