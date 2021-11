JCC 2021 : Avant-première de “Papillon d’Or” d’Abdelhamid Bouchnak, sortie en salles le 7 novembre

L’avant-première du film tunisien “Papillon d’Or” (“Fartattou Ethehab”, titre en arabe) d’Abdelhamid Bouchnak, en compétition officielle des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), a eu lieu, ce lundi matin 1er novembre 2021, à la Cité de la Culture à Tunis, en présence du réalisateur.

La sortie nationale de “Papillon d’Or” est prévue pour le 07 novembre, dans toutes les salles de la République. Dans le cadre des JCC, le film sera diffusé au Théâtre de l’Opéra (le 1er octobre à 18h), aux cinémas ABC et Rio (le 2 novembre, respectivement à 15h et à 21h) et à l’Alhambra à la Marsa (le 3 novembre à 17h).

Ce long-métrage de fiction (92′), du genre Drame fantastique, est écrit et réalisé par Abdelhamid Bouchnak. Il est produit par Shkoon Production et distribué par Hakka Distribution. Abdelhamid Bouchnak est en même temps le réalisateur et le producteur de son film, avec Omar Ben Ali, Mohamed Frini et Hamza Bouchnak en tant que coproducteurs.

A l’affiche du film, le trio Fethi Haddaoui, Mohamed Souissi et Rayen Dhaouadi. Le casting réunit une pléiade d’acteurs tunisiens dont Hela Ayed, Brahim Zarrouk, Rabeb Srairi et Ikram Bakkouri.

Cette fiction inspirée d’une histoire vraie dont le réalisateur a été le témoin, relate la vie de Moez, policier trentenaire au passé sanglant. Ce dernier rencontre un petit garçon avec qui il entreprend un voyage fantastique…

“Papillon d’Or” est le second long-métrage d’Abdelhamid Bouchnak. Ce natif de 1984 a fait des études de Cinéma entre Tunis et Montréal. De retour au pays, il intègre le monde du 7ème art à travers ” Dachra ” qui a battu tous les records dans le box office tunisien. Ce long-métrage sorti en 2018 est le premier film tunisien du genre horreur.

Abdelhamid Bouchnak est réalisateur et scénariste qui produit des oeuvres pour le cinéma et la télévision. Il est auteur d’un premier court métrage ” Bonbon “, ” Kaabet Haloua ” en arabe, (2017) en plus d’une série télévisée ” Kan YA Makanch ” diffusée au mois de Ramadan 2021 .

Son nouveau film ” Papillon d’or ” représente la Tunisie dans la course pour l’Oscar du meilleur film international de la 94ème cérémonie des Oscars de 2022. Ce film est retenu par un comité national sous l’égide du Centre National du Cinéma et de l’image (CNCI) représenté par Slim Dargachi, directeur général du CNCI. Les membres du comité sont des professionnels du film en Tunisie, à savoir Jalila Baccar , Ridha Behi, Taoufik Jbali, Khmaies Khayati, Hbib Belhedi, Hbib Attia et Tarek Ben Chaabane.

La shortlist des Oscars sera annoncée le 8 Février 2022 et le vote final sera le 22 mars 2022. La 94ème cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 27 mars 2022 au Dolby Theater du Hollywood & Highland Center à Hollywood et sera retransmise en direct sur plus de 200 territoires à travers le monde.