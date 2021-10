Gafsa-octobre rose : 1200 femmes bénéficiaires du dépistage gratuit

La campagne de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein, organisée dans le cadre de l’ octobre rose, a permis à 1200 femmes des différentes délégations de Gafsa de bénéficier gratuitement des différents services proposés au cours du mois .

Lors de la cérémonie de clôture des activités de l’octobre rose à Gafsa pour l’année 2021, le commissaire régional de la famille, Mourad Rajeb a indiqué à la TAP que la campagne de dépistage effectuée durant tout le mois d’octobre a enregistré une grande affluence de la part des femmes de la région.

A noter que les activités de l’octobre rose de cette année se sont axées sur les campagnes de sensibilisation et de dépistage dans les entreprises à forte employabilité féminine en plus des foyers universitaires et institutions universitaires. De même, des opérations de de dépistage gratuit ont été organisées dans les dispensaires et centre de santé de base situés dans les zones rurales et frontalières du gouvernorat.