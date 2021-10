Menzel Bouzelfa : Saisie d’armes et de munitions dans un entrepôt

Lors d’une descente des agents de forces de l’ordre et du ministère du Commerce dans un entrepôt anarchique à Menzel Bouzelfa, ils ont trouvé des armes non autorisées chez le propriétaire des lieux.

Deux fusils, calibres 9 et 5.5 mm, 579 cartouches de chasse calibre 12 et 11 munitions calibre 9 mm, 2 jumelles et une grenade de gaz lacrymogène, deux bombes à gaz petit format, ont été découverts et saisis.

Une enquête a été ouverte auprès du poste de police de Menzel Bouzelfa, pour détention d’armes et de munitions sans autorisation. Le propriétaire des lieux a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit.