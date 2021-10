Flambée des factures d’électricité  : Les causes, mais aussi les solutions

En été mais aussi et surtout en hiver, nos consommations d’énergie augmentent. Alors quels sont les appareils ménagers qui font grimper notre facture d’électricité ? Est-il possible de faire des économies sans grelotter ?

Si l’on en croit nos confrères du midilibre.fr en France, la réponse est oui. D’abord, comme le montre cette vérité de la Palice, la meilleure économie d’énergie est celle non consommée. Du moins, il faut savoir réduire sa consommation d’énergie, il limitant notamment l’usage des appareils électriques énergivores, mais aussi en adoptant certains gestes… souvent simples.

Faire ce faire, voici une liste des appareils du quotidien qui consomment le plus. Le trio de tête est composé du congélateur, lave-vaisselle, machine à laver, soit près du tiers de la consommation d’électricité selon la chaîne BFMTV citée par le site midilibre.fr. Arrive ensuite “l’équipement numérique“ (environ un ¼ de la consommation électrique, et ce à cause de « la multiplication de ces objets connectés : consoles, téléviseurs et autres tablettes ».

Et contrairement aux idées reçues, « la lumière coûterait moins cher, notamment grâce à l’apparition d’ampoules LED ».

Ensuite, on peut faire des économies sans pour autant grelotter. Pour ce faire, il suffit d’adopter certains gestes, entre autres « débrancher vos appareils en veille ». Car, nous informent les experts, « une télévision LCD en veille consomme en moyenne 8 KWh par an… ». Par conséquent, « les éteindre peut permettre d’économiser jusqu’à 10% de la facture d’électricité », indique l’Agence de la transition économique en France (ADEME).

Et le conseil des experts : « Pensez à éteindre vos appareils lorsque vous ne les utilisez plus et s’ils ne sont pas munis d’interrupteur, comme certaines télévisions par exemple, optez pour une multiprise avec interrupteur pour plus de facilité. N’oubliez pas non plus de débrancher vos chargeurs de téléphone et d’ordinateurs portables lorsque ces derniers sont chargés. Il ne faut pas non plus négliger le mode “éco” de vos appareils, notamment sur votre lave-vaisselle ou encore sur votre machine à laver ».

Ce n’est pas tout : il est également important « de nettoyer nos appareils, d’aérer régulièrement votre logement, d’adapter l’utilisation du chauffage en se méfiant notamment des chauffages électriques qui consomment énormément. Fermez les rideaux, les stores et les volets : ils créent une épaisseur qui ne laisse pas passer les courants d’air. Une bonne isolation thermique permettra de baisser considérablement votre facture d’électricité ».

Bref, pour éviter de vous ruiner par vos propres appareils, vous avez la ou les solutions entre vos doigts.