Soudan : Les militaires arrêtent les ministres civils du gouvernement

Des forces militaires conjointes ont pris d’assaut le siège de l’Autorité nationale de la radio et de la télévision à Omdourman et arrêté un certain nombre de travailleurs, selon le ministère soudanais de l’Information, lundi matin 25 octobre 2021.

« Les forces militaires conjointes prennent d’assaut le quartier général de la radio et de la télévision à Omdurman et détiennent un certain nombre de travailleurs », a déclaré le ministère de la Culture et de l’Information sur sa page Facebook.

Le ministère a rapporté qu’une force de l’armée avait emmené le Premier ministre Abdullah Hamdok « dans un lieu inconnu, où il a été placé en résidence surveillée, après avoir refusé de soutenir les récentes mesures.

Des membres du Conseil de souveraineté transitoire de la composante civile et un certain nombre de ministres du gouvernement de transition ont également été arrêtés par des forces militaires conjointes et emmenés vers des destinations inconnues.

Le réseau Internet du pays a été coupé, tandis que des manifestants se rassemblaient dans les rues de Khartoum, la capitale, pour protester contre les arrestations.

Les Etats-Unis se sont dits « profondément inquiets », prévenant que « tout changement du gouvernement de transition mettait en danger l’aide américaine ». La Ligue arabe a elle aussi fait part de sa « profonde préoccupation » et appelé « toutes les parties à respecter » l’accord de partage du pouvoir de transition établi en 2019 entre les militaires et une coalition de partis civils, après trente ans de dictature d’Omar Al-Bachir.

L’Association des professionnels, l’un des fers de lance de la révolte qui a mis fin en 2019 à la dictature du président Omar Al-Bachir, accompagné des syndicats des médecins et des banques, a appelé ce lundi les Soudanais à la « désobéissance ».