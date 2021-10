Sidi Bouzid : Quatre mandats de dépôt dans l’affaire de la Délégation de la Jeunesse et des Sports

Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid a émis quatre mandats de dépôt et libéré dix autres suspects dans l’affaire de la Délégation régionale à la Jeunesse et aux Sports.

Les mandats de dépôt ont été émis à l’encontre d’un ancien directeur régional, un ingénieur principal et deux chefs de service.

Le ministère public avait ordonné la semaine écoulée l’arrestation de cinq chefs de service de la Délégation régionale à la Jeunesse et aux Sports de Sidi Bouzid et émis des mandats de recherche à l’encontre de trois autres suspects en plus de soumettre à l’enquête quatre suspects dans une affaire de fraude et de corruption financière et administrative dans la Délégation régionale.