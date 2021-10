Ligue des champions (2e tour retour) : L’Espérance de Tunis en phase de poules

L’Espérance de Tunis a assuré sa qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football grâce à sa victoire face à la formation libyenne d’Al Ittihad de Tripoli, en match retour du deuxième tour préliminaire disputé dimanche sur la pelouse du stade Hammadi Agrebi à Radès.

L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 63e suite à un corner de Rached Arfaoui dévié de la tête devant Nassim Ben Khelifa qui reprend de volée et envoie le ballon au fond des filets adverses.

Les sang et or, auteurs d’un match nul (0-0), au match aller disputé la semaine dernière à Benghazi, ont buté dimanche sur une équipe libyenne repliée en défense ce qui a compliqué leur tache et les as empêché de construire leur jeu. Ils ont parfois montré quelques maladresses sur des occasions de but qui auraient pu aggraver le score du match.

La rencontre a été marquée par l’expulsion du gardien libyen Mouadh Ellafi à la 75e pour jeu dur contre Hamdou Elhouni.

Rappelons que l’autre représentant tunisien dans cette compétition, l’Etoile Sportive du Sahel, a validé samedi son billet pour la phase de poules en s’imposant face à la formation rwandaise de l’Armée Patriotique (3-0), à Monastir (aller : 1-1).