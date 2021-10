Les films gagnants de Cinepar’court : “Death from the previous generation” de Yasser Chebbi et “Clay Creature” d’Amina Oueslati

Les deux oeuvres “Death from the previous generation” ( documentaire ) de Yasser Chebbi et “Clay Creature” ( fiction) d’Amina Oueslati sont les films gagnants de la 8ème édition de Cinepar’court qui s’est achevée vendredi soir lors d’une cérémonie organisée au théâtre des régions à la Cité de la culture Chedli Klibi. Les deux films lauréats auront la chance de participer à un festival de Cinéma en Allemagne et au MedFilm Festival à Rome (Italie).

Ciné Par’Court est un programme de formation organisé par le Centre National du Cinéma et de l’Image avec le soutien du Goethe-InstitutTunis et en partenariat avec ISAMM Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba.

Cette huitième édition du programme Ciné Par’Court – qui revient après une année marquée par la pandémie mondiale de Coronavirus – a été un vrai défi selon les organisateurs. Le défi a été relevé grâce à la bienveillance et la persévérance de tous le intervenants dans ce programme (organisateurs, partenaires, professionnels accompagnateurs et participants) qui malgré les incertitudes et les restrictions ont pu venir à bout de ce parcours avec 6 créations cinématographiques portées par des équipes de jeunes artistes en herbe.

A travers sept ateliers de formation allant de l’écriture jusqu’à la post production et durant sept mois, des professionnels du cinéma ont transmis un peu de leurs connaissances et beaucoup de leur passion à ces jeunes étudiants en cinéma : Hinde Boujemaa, Mohamed Ben Attia, Sarra Ben Hassen, Sahbi Kraiem, Lilia Sellami, Ahmed Maalaoui, Anes Saadi, Saber Gueblaoui, Idir Ben Slama et Noussaier Horchani.

Six courts métrages allant du documentaire à la fiction en passant par la doc-fiction; la fiction expérimentale et le thriller ont été sélectionnés dans le cadre de cette huitième édition:

“TRIFET” (Doc – Fiction); “200 Millimes” (Fiction) ; “If anything is” (Fiction expérimentale) ; Clay Creature (Fiction); “Death of the previous generation” (Documentaire) et “Metropolis” (Expérimental).

Le Jury a réuni Yamina Mechri (Critique et consultante en court-métrage); Erige Sehiri (Réalisatrice et productrice) et Mehdi Barsaoui (Réalisateur).