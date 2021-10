Une coupure d’eau à Sfax cause la fermeture de plusieurs établissements

Les cours ont été interrompus dans un certain nombre d’établissements scolaires et de crèches, et les transfusions sanguines pour les patients atteints d’insuffisance rénale ont été suspendues dans un certain nombre de cliniques de Sfax en raison de coupures d’eau pour le quatrième jour consécutif, en plus de la fermeture d’un certain nombre de boulangeries pour la même raison.

Malgré un communiqué de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau selon laquelle le retour progressif de l’eau à partir de vendredi matin sera effectué, un certain nombre de quartiers et d’institutions sont sans eau depuis mardi jusqu’à aujourd’hui.