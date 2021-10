Mokhtar Ben Nasr évoque les réformes de Saïed

Le général de brigade à la retraite et ancien président du Comité national de lutte contre le terrorisme, Mokhtar Ben Nasr, a déclaré que la démocratie tunisienne au cours des 10 dernières années avait porté le pays à de graves situations, indiquant que le président Kais Saied, lorsqu’il a vu que l’État était menacé, avait pris des mesures visant à réformer.

Le général Mokhtar Ben Nasr a déclaré que cette réforme nécessite la disponibilité de nombreuses conditions, dont la première est la clarté de vision et le contrôle d’un programme dirigé vers l’intérieur et à l’étranger en particulier après la formation du gouvernement, dans le but de rassurer tout le monde sur la voie de la réforme et de la démocratie émergente, qui est censée réussir à nouveau après tout le chaos qu’elle a connu.

Mokhtar Ben Nasr a souligné que la démocratie émergente a connu des circonstances difficiles et produit des crises successives et qu’au lieu du travail des institutions de l’État pour gérer les crises, beaucoup de ceux qui sont au pouvoir gèrent les crises dans les crises.