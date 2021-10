Ligue 1 (1ère journée-Gr B) : L’US Monastir s’impose face à l’AS Réjiche 2-0

L’US Monastir a réussi son entame de saison en l’emportant face au CS Chebba (2-0), dimanche, à Monastir, en clôture de la deuxième partie des rencontres de la journée inaugurale du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (Poule B).

Les Usémistes ont ouvert la marque à la 37e par Zied Aloui avant que le joueur du CS Chebba, Mohamed Amine Nefzi, ne double le score pour les locaux (68 CSC).

Plus tôt dans la journée, dans le cadre de la poule A, l’US Tataouine a battu à domicile le CA Bizertin (2-1), grâce à ceux réalisations de Chiheb Zoghlami (46) et Moomen Rahmani (63) contre un un but de Khalil Sassi (30) pour les visiteurs.

Lors des matches disputés samedi, le C.Africain a été tenu en échec par l’AS Réjiche (1-1), tandis que l’.O Béja a pris le meilleur sur l’ES Zarzis (2-0), dans le cadre de la poule B.

Le reste des rencontres de la première journée sont reportées à une date ultérieure en raison de l’engagement de l’Espérance de Tunis et de l’Etoile du Sahel en Ligue des champions et du CS Sfaxien et de l’US Ben Guerdane en coupe de la Confédération.

Les résultats

Poule A

Dimanche

A Tataouine :

US Tataouine 2 Chiheb Zoghlami (46), et Moomen Rahmani (63)

CA Bizertin 1 Khalil Sassi (30)

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Tataouine 3 1 1 0 0 2 1 +1

2. Espérance ST 0 0 0 0 0 0 0 0

. CS Sfaxien 0 0 0 0 0 0 0 0

. US Ben Guerdane 0 0 0 0 0 0 0 0

. CSHammam-Lif 0 0 0 0 0 0 0 0

. ESH Sousse 0 0 0 0 0 0 0 0

. ES Metlaoui 0 0 0 0 0 0 0 0

8. CA Bizertin 0 1 0 0 1 1 2 -1

Poule B

Dimanche

A Monastir :

US Monastir 2 Zied Aloui (37), Mohamed Amine Nefzi (68 CSC)

CS Chebba 0

Samedi

A Zarzis :

ES Zarzis 0

O. Béja 2 Jacques Bessan (41), Chiheb Jebali (62)

A Radès :

C. Africain 1 Yassine Chammakhi (26)

AS Rejiche 1 Ahmed Hadhri (33)

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. O. Béja 3 1 1 0 0 3 0 +3

. US Monastir 3 1 1 0 0 2 0 +2

3. C. Africain 1 1 0 1 0 1 1 0

. AS Réjiche 1 1 0 1 0 1 1 0

5. AS Soliman 0 0 0 0 0 0 0 0

. ES Sahel 0 0 0 0 0 0 0 0

7. CS Chebba 0 1 0 0 1 0 2 -2

. ES Zarzis 0 1 0 0 1 0 2 -2