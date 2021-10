Ligue 1 (1ère journée) : bonne entrée en matière pour l’O.Béja, le C.Africain tenu en échec

L’Olympique de Béja a bien entamé la nouvelle saison (2021-2022) de la Ligue 1 du football professionnel après sa victoire devant l’ES Zarzis (2-0), tandis que le club africain a été tenu en échec par l’AS Rejiche (1-1), dans les deux matches d’ouverture de la première journée, disputés samedi.

En déplacement à Zarzis, l’O.Béja a en effet réussi son entrée en matière en allant décrocher les trois points de la victoire face au club local (2-0).

Les protégés de Chiheb Ellili ont ouvert le score à la fin de la première période grâce à l’attaquant béninois Jacques Bessan (41) avant que Chiheb Jebali ne double la marque en seconde période (62).

L’ES Zarzis, qui vient de réintéger l’élite trois ans après sa relégation en Ligue 2, n’a pas retrouvé la même vigueur démontrée lors des matches barrages qui lui ont permis d’accéder en Ligue 1.

De son côté, le Club Africain qui a réussi à ouvrir la marque à la 26e minute grâce à Yassine Chammakhi, s’est finalement contenté du match nul à domicile face à l’AS Réjiche (1-1) qui a égalisé quelques minutes plus tard par Ahmed Hadhri (33).

Les autres matches programmés ce week-end verront l’US Monastir recevoir le CS Chebba (17h30), dans le cadre de la poule B, et l’US Tataouine accueillir le CA Bizertin, dans la poue A.

Le reste des rencontres de la journée inaugurale sont reportés en raison de l’engagement de l’Espérance de Tunis et de l’Etoile du Sahel en Ligue des champions et du CS Sfaxien et de l’US Ben Guerdane en coupe de la Confédération.

Les résultats

Poule B

Samedi

A Zarzis :

ES Zarzis 0

O. Béja 2 Jacques Bessan (41), Chiheb Jebali (62)

A Radès :

C. Africain 1 Yassine Chammakhi (26)

AS Rejiche 1 Ahmed Hadhri (33)

Dimanche 17 octobre

A Monastir (17h30) :

US Monastir

CS Chebba

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. O. Béja 3 1 1 0 0 3 0 +3

2. C. Africain 1 1 0 1 0 1 1 0

. AS Réjiche 1 1 0 1 0 1 1 0

4. AS Soliman 0 0 0 0 0 0 0 0

. ES Sahel 0 0 0 0 0 0 0 0

. US Monastir 0 0 0 0 0 0 0 0

. CS Chebba 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ES Zarzis 0 1 0 0 1 0 2 -2

Poule A

Dimanche 17 octobre

A Tataouine :

US Tataouine

CA Bizertin