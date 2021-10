L’Europe est la cible d’attaques terroristes isolées

La police britannique a déclaré dans un communiqué que l’attaque au couteau du député David Amess, âgé de 69 ans, était un « incident terroriste », notant que « les premiers éléments de l’enquête ont révélé un motif possible lié à l’extrémisme ».

Cette attaque remet en question la sécurité des parlementaires en Grande Bretagne.

l’Europe est la cible d’attaques isolées.

Mercredi soir, cinq personnes ont été tuées et d’autres blessées dans une attaque horrible et sanglante en Norvège à l’aide d’un arc et d’une flèche, au cours de laquelle l’auteur a tiré des flèches sur des personnes dans un bâtiment administratif et une épicerie à Kongsberg.

La police norvégienne a déclaré que l’auteur s’était récemment converti à l’islam et s’était radicalisé et avait été au centre de l’attention des autorités pendant longtemps en raison de ses tendances extrémistes.

Les services de renseignement européens mettent en garde contre les attaques des “loups solitaires”.

Selon une étude de l’Observatoire européen contre l’extrémisme, ces attaques sont causées par des « liens de sécurité faibles » entre les pays européens, où les capacités de renseignement varient considérablement entre les 27 États membres de l’UE.

L’Europe est située à proximité de bases terroristes, ce qui la rend plus poreuse, à la fois à l’intérieur et par l’absence de contrôles aux frontières dans 26 pays ou par les routes migratoires utilisées par des dizaines de milliers de personnes chaque année.

Depuis près de six ans, le vieux continent connaît une augmentation marquée des incidents à l’arme blanche, dont certains sont de nature terroriste. Ces attaques ont tué et blessé plusieurs citoyens lors d’incidents isolés et individuels.