Ligue 1 (1ère journée) : Une nouvelle saison, de nouveaux défis

Quatre matches seront au programme de la journée inaugurale de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end, qui se jouera cette saison exceptionnellement avec 16 équipes réparties sur deux poules.

Cette première journée sera tronquée en l’absence du trio de tête de la saison écoulée, en l’occurrence l’Espérance de Tunis, l’Etoile du Sahel et l’US Ben Guerdane, ainsi que le CS Sfaxien, vainqueur de la coupe de Tunisie, compte tenu de leurs engagements dans les coupes africaines interclubs.

En poule A, un seul match figure au programme de la journée opposant, samedi, l’US Tataouine au CA Bizertin. Les Sudistes, qui ont terminé la saison dernière à la 7e place, comptent réussir une bonne entame de saison dans la perspective de réserver une place au Play-off.

De son côté, l’équipe nordiste qui a vécu ces dernières années des fins de saisons cauchemardesques (11e), tentera de gagner ses premiers matches de la compétition pour figurer parmi les trois premières équipes du groupe ou la concurrence sera rude en présence notamment du tenant du titre et vainqueur de la Supercoupe de Tunisie, l’Espérance de Tunis, de l’US Ben Guerdane (3e) et du CS Sfaxien (5e).

Les autres équipes du groupe sont l’ES Hammam-Sousse, le CS Hammam-lif et l’ES Metlaoui qui partent avec les mêmes intentions de relever ce nouveau défi.

En poule B, le Club Africain, 6e lors de la saison dernière et finaliste malheureux de la coupe de Tunisie, s’annonce un sérieux prétendant pour décrocher une place au Play-off, même si l’Etoile du Sahel (2e), l’AS Soliman (4e) et l’US Monastir (10) partiront également favoris pour remporter les trois premières places.

La formation clubiste qui connait un renouveau depuis l’arrivée de l’entraîneur Montassar Louhichi, essaiera de donner le ton d’une saison différente de la précédente en tentant de s’imposer à domicile face à l’AS Réjiche, équipe qui a fait bonne figure la saison dernière pour sa première année parmi l’élite (6e).

De son côté, l’ES Zarzis qui doit son retour parmi l’élite à la nouvelle formule du championnat après avoir remporté le tournoi barrage d’accession en Ligue 1, offrira l’hospitalité à l’O. Béja (12e) avec l’espoir de confirmer sa présence en Ligue 1 qu’elle retrouve après trois saisons en division inférieure. Quant aux cigognes, une victoire, même en dehors de leur base, sera le meilleur scenario pour ouvrir leur compteur.

Dimanche, l’US Monastir (10e) recevra le CS Chebba qui réintègre la Ligue 1 après une série de remous juridiques l’ayant opposé à la Fédération tunisienne de football. Le match sera une occasion pour les deux équipes de bien débuter la nouvelle saison qui s’annonce très sélective et dont chaque faux-pas aura des répercussions sur leurs chances de qualification au Play-off.

Rappelons que l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel disputeront ce week-end en déplacement le 2e tour aller de la Ligue des champions face respectivement à Al Ittihad de Tripoli et l’APR Rwanda, tandis que l’US Ben Guerdane et le CS Sfaxien, engagés en Coupe de la Confédération, affronteront respectivement la RS Berkane du Maroc et Bayelsa United du Nigeria.

Programme de la 1ère journée

Poule A

Samedi 16 octobre :

A Tataouine (15h00) :

US Tataouine – CA Bizertin arb: Karim Khemiri

Poule B

Samedi 16 octobre :

A Zarzis (14h00):

ES Zarzis – O. Béja arb: Oussama Ben Isshak

A Radès (15h00):

C. Africain – AS Rejiche arb: Nidhal Letaief

Dimanche 17 octobre :

A Monastir (17h30) :

US Monastir – CS Chebba arb: Naim Hosni