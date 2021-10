Tunisie : Vers la vaccination des 12-15 ans souffrant de maladies chroniques

La vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans souffrant de maladies chroniques sera lancée une fois achevée celle ciblant le groupe 40 ans et plus, a déclaré, mardi 12 octobre à la TAP, Amine Salim, virologue et membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Salim a ajouté que le comité a approuvé, lors d’une réunion tenue la semaine dernière, d’inclure cette tranche d’âge dans la stratégie nationale de vaccination et de la considérer comme étant une catégorie prioritaire.

Il est à noter que de nombreux pédiatres avaient appelé à vacciner les enfants atteints de maladies chroniques du groupe d’âge 12-15 ans, étant donné que ces maladies affaiblissent le système immunitaire et augmentent le risque de contracter le virus qui pourrait provoquer des complications sanitaires graves.

La vaccination des enfants cible, en ce moment, les élèves âgés de 15 ans et plus à travers notamment des campagnes mobiles et des journées intensives de vaccination qui ont abouti à la vaccination de 265 000 élèves.

La campagne se poursuivra jusqu’au 14 octobre. 4 000 élèves ont été vaccinés durant les deux premiers jours (7 et 8 octobre).