Temps partiellement nuageux, aujourd’hui, sur la plupart des régions, des nuages denses sur les zones côtières du nord le matin avec des pluies faibles et locales.

Le vent sera faible à modéré, sa vitesse ne dépassera pas les 30 km/h. La mer sera ondulée à peu agitée.

Une légère hausse des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 22 et 28 degrés dans le Nord et le Centre et entre 26 et 30 degrés dans le sud.