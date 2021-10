Campagne mobile de vaccination anti-Covid-19 dans les écoles : 4 200 élèves vaccinés en deux jours

Quatre mille deux cents (4 200) élèves âgés de 15 ans et plus ont été vaccinés contre le coronavirus au cours des deux premiers jours de la campagne mobile de vaccination organisée les 7 et 14 octobre 2021 ayant ciblé les élèves des établissements scolaires. C’est ce qu’a déclaré, lundi 11 octobre 2021, Lotfi Ben Hammouda, directeur de la médecine scolaire et universitaire.

Il estime que ce chiffre est satisfaisant, mais appelle les parents à donner leur accord pour que leurs enfants soient vaccinés. Il a ajouté que 1 100 établissements scolaires, environ, répartis sur tout le territoire de la République sont concernés par la campagne de vaccination mobile, faisant savoir que cette campagne a été lancée dans 7 gouvernorats (Le Kef, La Manouba, Monastir, Jendouba, Tozeur, Kasserine et Siliana) et se poursuivra à partir d’aujourd’hui dans le reste des gouvernorats de la République.

Il a, par ailleurs, indiqué, que pendant les journées de vaccination intensive, 265 000 élèves du groupe d’âge 15 ans et plus ont été vaccinés, dont plus de 169 000 avec une seule dose et plus de 95 000 avec deux doses.