Maria Risa et Dmitry Moratov remportent le prix Nobel de la paix

La journaliste philippine Maria Risa et le journaliste russe Dmitry Moratov ont remporté le prix Nobel de la paix 2021.

C’est une récompense pour leur « lutte pour la liberté d’expression » dans leurs pays, a déclaré vendredi à Oslo le président du Comité Nobel, Perret Rees-Andersen.

Maria Risa et Dmitry Moratov « représentent tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables », a-t-elle déclaré.

Des experts en relations internationales ont dressé une liste d’organisations et de personnalités qui devraient décerner le prix, dont Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes.