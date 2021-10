Un changement de configuration à l’origine de la panne Facebook

Les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp ont cessé de fonctionner durant plus de 6 heures durant la journée du lundi 4 octobre 2021.

Le propriétaire du groupe Facebook, Mark Zuckerberg, a présenté ses excuses en premier temps et a expliqué que la panne a été réparée pour permettre aux internautes de reprendre contact avec ceux qu’ils/elles aiment.

Dans un communiqué, Facebook a expliqué que la panne a été causée lors des changements de configuration dans les routeurs qui coordonnent le trafic entre les data centers .

Concrètement, il semble que ce soit un changement de configuration BGP qui soit à l’origine de la panne des services Facebook. « Le BGP permet à un réseau — comme Facebook — de promouvoir sa présence auprès des autres réseaux qui forment internet. Au moment où on écrit, Facebook ne promeut plus sa présence, les fournisseurs d’accès et les autres réseaux ne peuvent plus trouver le réseau de Facebook et il est donc indisponible ».