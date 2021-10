France : pas de date de retour connue pour Sergio Ramos, selon l’entraîneur du PSG

L’entraîneur du Paris SG (Ligue 1 française) Mauricio Pochettino a déclaré samedi qu’il n’y avait pas de date de reprise définie pour le défenseur espagnol Sergio Ramos, blessé depuis son arrivée cet été.

“Nous suivons son évolution au jour le jour. Nous espérons qu’il reviendra le plus tôt possible, mais pour le moment, nous ne pouvons pas dire quand”, a expliqué le technicien argentin, en conférence de presse.

Avant le match de Ligue 1 à Rennes dimanche, le club a annoncé que le joueur espagnol de 35 ans poursuivait sa préparation individuelle.

L’ancien capitaine du Real Madrid, recruté début juillet, n’a pas disputé la moindre minute, matches amicaux compris, avec sa nouvelle équipe, en raison d’une blessure à un mollet.

“Les joueurs blessés vivent de manière décalée par rapport au groupe. C’est difficile de s’intégrer sans pouvoir participer aux entraînements collectifs ou aux matches. Il lui manque ces moments de partage”, a remarqué Pochettino.

“Mais c’est un joueur d’expérience, quand il pourra être dans le groupe, il s’adaptera rapidement”, a-t-il assuré.

Pour le match à Rennes, en plus de Ramos, le défenseur Layvin Kurzawa et le milieu Julian Draxler, malades, ont déclaré forfait, selon le PSG.

Même s’il a reçu le feu vert médical, le latéral Juan Bernat, absent des terrains depuis plus d’un an en raison d’une grave blessure à un genou, ne sera pas non plus du déplacement, a indiqué Pochettino.

En Bretagne, les superstars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé pourraient connaître leur quatrième titularisation ensemble.

Le PSG essaiera d’y remporter un neuvième succès en autant de journées de Ligue 1, pour conforter sa place de leader.