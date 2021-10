Tunisie – Météo : Des pluies attendues vendredi aprés-midi

e temps sera, vendredi, 1er octobre 2021, partiellement nuageux au Nord et au Centre et peu nuageux au Sud et les nuages seront progressivement intenses l’après-midi sur les régions ouest avec l’apparition des cellules orageuses accompagnées de pluies.

Ces pluies seront parfois orageuses et elles concerneront localement les régions Est avec des chutes de grêle par endroits.

La vitesse du vent sera moins importante par rapport aux périodes précédentes dans la plupart des régions et elle sera plus forte lors de l’apparition des cellules orageuses du secteur Nord au Nord et au Centre, du secteur Est au Sud.

.Les températures seront en légère baisse. Les maximales oscilleront entre 25 et 31 degrés au Nord et au Centre , et entre 28 et 33 degrés au Sud .