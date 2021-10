Rached Ghannouchi : le bureau du Parlement est en réunion permanente

Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), dont les activités sont suspendues, depuis plus de deux mois, a souligné que le bureau du parlement est en réunion permanente, appelant les élus à reprendre leur activité parlementaire et de contrôle, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale.

Dans une déclaration portant le nom la présidence de l’ARP et postée vendredi sur sa page officielle, Rached Ghannouchi a appelé les élus du peuple à la résistance pour restituer l’institution parlementaire et les valeurs de la démocratie, réaffirmant que l’activation de l’article 80 de la Loi fondamentale est ” inconstitutionnelle. ”

Selon la présidence du Parlement, toutes les mesures annoncées par le président Kais Saied relatives à la suspension du parlement sont ” nulles et non avenues. ”

Plus tôt dans la journée, un grand déploiement policier a été observé, à proximité du parlement. Un périmètre de sécurité a été établi et plusieurs voitures de patrouilles étaient visibles dans le secteur.

Des blindés de l’armée et des militaires étaient, également, positionnés à l’intérieur de la clôture du parlement, a constaté une journaliste de l’agence TAP, présente sur les lieux.

Des appels pour la reprise des activités parlementaires, gelées depuis le 25 juillet dernier, ont été lancés ces derniers jours par trois députés (Ayachi Zammel, Iyadh Elloumi et Safi Saïd). Ces derniers ont invité leurs collègues à reprendre leurs activités, le 1er octobre, pour élaborer une feuille de route et une sortie de la crise, ” en activation des dispositions de la Constitution et conformément au règlement intérieur du parlement. ”

Ce matin, des citoyens ont été empêchés de circuler ou de stationner dans les rues menant vers l’entrée principale du parlement et vers les places situées à proximité.

Des barrières de sécurité métalliques ont été, aussi dressées, sur la route menant vers l’entrée du parlement, du côté du Musée du Bardo.