Journées portes ouvertes de vaccination anti Covid-19 les 2 et 3 octobre courant pour la tranche d’âge de 40 ans et plus

Le ministère de la santé a annoncé vendredi que des journées portes ouvertes de vaccination anti Covid-19 seront organisées les 2 et 3 Octobre courant pour la tranche d’âge de 40 ans et plus avec la possibilité de choisir un type de vaccin parmi 5 autres.

Le ministère a précisé dans un communiqué, que les personnes âgées de 40 ans et plus, inscrits ou non inscrits sur la plateforme Evax ont la possibilité de recevoir la première dose de vaccin durant ces deux jours, avec la possibilité de choisir entre plusieurs types de vaccin à savoir: Astrazeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna et Johsson.

Les personnes convoquées pour la 1ere dose de vaccin le 2 et 3 octobre inscrits sur Evax ont également la possibilité de choisir leur vaccin.

Le ministère de la santé a souligné que ces journées portes ouvertes de vaccination se tiendront dans les centres permanents de vaccination à partir de 8h jusqu’à 17h, selon le même communiqué qui a comporté aussi la liste des centres dans tous les gouvernorats.