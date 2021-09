Zouhair OUAKAA, nouveau Directeur Général de la BTK

Un mois après son passage officiel sous le giron du Groupe ELLOUMI, la Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK) se dote d’un nouveau directeur général. Il s’agit de Monsieur Zouhair OUAKAA, actuel DG de la Banque Tuniso-Libyenne (BTL) et ce, en remplacement de Monsieur Philippe WATTECAMPS.

Le nouveau manager aura la lourde tâche de redresser la banque et de concrétiser l’ambition du nouvel actionnaire de référence de relancer l’activité de la BTK en se reposant sur un plan ambitieux visant à redresser la banque en lui donnant les moyens d’assurer la pérennité de son activité et de son développement futur.

Qui est Zouhair OUAKAA ?

Monsieur Zouhair OUAKAA a eu une brillante carrière internationale à la prestigieuse J.P Morgan (New York et Londres) et ce, entre 1995 et 2006, avec laquelle il a obtenu son MBA, le JP Morgan Executive Management Program, l’un des meilleurs au monde.

En 1999 et vu ses compétences linguistiques (il parle couramment 5 langues dont notamment l’anglais et l’espagnol), M. Zouhair OUAKAA a été transféré à Londres, la plateforme financière de la City, en tant que Vice-Président Stratégie et Développement au sein de JP Morgan, pour couvrir la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Huit ans après, il retourne aux Etats-Unis en tant que Senior Vice-Président chargé du Moyen-Orient à Gilford Securities, une banque d’investissement basée à New York offrant une large palette de produits financiers à des investisseurs institutionnels et particuliers.

En 2014, il a été débauché par Qatar National Bank Tunisie en tant que Chief Business Officer (CBO), poste qu’il a occupé jusqu’à mi-juin 2017, date à partir de laquelle il a pris les commandes de la BTL et également la présidence du Conseil du Fond libyen d’investissement (LAFICO).