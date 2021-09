Foot – Ligue 1 (2021-2022)- tirage au sort du calendrier : deux classico au menu de la 2e journée

Le tirage au sort du calendrier de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (saison 2021-2022) a été effectué mardi au siège de la fédération tunisienne de football, en présence des représentants des clubs.

La première journée prévue le 16 octobre n’a pas réservé de grands chocs, mais verra le tenant du titre, l’Espérance de Tunis ouvrir la défense de son bien par un déplacement chez l’ES Hammam-Sousse (poule A), tandis que le dauphin étoilé se rendra à Soliman (poule B).

La deuxième journée sera par contre marquée par deux classicos intéressants opposant les sang et or aux Sfaxiens d’une part et l’Etoile du Sahel au Club Africain d’autre part.

Un derby sahélien entre l’US Monastir et l’Etoile du Sahel sera au menu de la troisième journée.

Il est à noter que le championnat de la Ligue 1 se disputera cette saison sous un nouveau format de deux groupes de 8 équipes chacun.

Par ailleurs, quatre équipes participeront au tournoi barrage pour déterminer l’équipe qui accédera en Ligue 1, à savoir le Stade Tunisien, la JS Kairouan, l’Olympique Médenine et le vainqueur du match ES Zarzis-AS Gabès.

Voici le calendrier de la première phase :

Poule A:

1ère journée :

ES Hammam-Sousse – Espérance de Tunis

US Ben Guerdane – CS Hammam-lif

US Tataouine – CA Bizertin

CS Sfaxien – ES Metlaoui

2eme journée:

ES Metlaoui – US Ben Guerdane

Espérance de Tunis – CS Sfaxien

CS Hammam-lif – US Tataouine

CA Bizertin – ES Hammam-Sousse

3e journée

ES Hammam-Sousse – CS Hammam-lif

US Tataouine – ES Metlaoui

US Ben Guerdane – CS Sfaxien

CA Bizertin – Espérance de Tunis

4e journée :

ES Metlaoui – ES Hammam-Sousse

US Ben Guerdane – Espérance de Tunis

CS Hammam-lif – CA Bizertin

CS Sfaxien – US Tataouine

5e journée :

Espérance de Tunis – CS Hammam-lif

ES Hammam-Sousse – CS Sfaxien

US Tataouine – US Ben Guerdane

CA Bizertin – ES Metlaoui

6e journée :

US Ben Guerdane – ES Hammam-Sousse

CS Sfaxien – CA Bizertin

ES Metlaoui – CS Hammam-lif

US Tataouine – Espérance de Tunis

7e journée :

Espérance de Tunis – ES Metlaoui

CA Bizertin – US Ben Guerdane

CS Hammam-lif – CS Sfaxien

ES Hammam-Sousse – US Tataouine

POULE B

1ère journée :

Vainqueur barrage – O. Béja

Club Africain – AS Rejiche

US Monastir – CS Chebba

AS Soliman – Etoile du Sahel

2e journée :

Etoile du Sahel – Club Africain

O. Béja – AS Soliman

AS Rejiche – US Monastir

CS Chebba – Vainqueur barrage

3e journée :

Vainqueur barrage – AS Rejiche

US Monastir – Etoile du Sahel

Club Africain – AS Soliman

CS Chebba – O. Béja

4e journée :

Etoile du Sahel – Vainqueur barrage

Club Africain – O.Béja

AS Rejiche – CS Chebba

AS Soliman – US Monastir

5e journée :

O. Béja – AS Réjiche

Vainqueur barrage – AS Soliman

US Monastir – C. Africain

CS Chebba – Etoile du Sahel

6e journée :

Club Africain – Vainqueur barrage

AS Soliman – CS Chebba

Etoile du Sahel – AS Réjiche

US Monastir – O. Béja

7e journée :

O. Béja – Etoile du Sahel

CS Chebba – Club Africain

AS Réjiche – AS Soliman

Vainqueur barrage – US Monastir