Tunisie – Météo : Légère baisse des températures dimanche

Légère baisse des températures dimanche, les maximales varieront entre 28 et 34 degrés dans les zones côtières Est et les hauteurs et entre 34 et 39 degrés dans le reste des régions.

Vent de secteur Sud relativement fort à fort près des côtes Nord et faible à modéré dans le reste des régions.

Mer très agitée au Nord et agitée au niveau des côtes Est. Ciel nuageux sur la plupart des régions à nuageux sur la plupart des régions avec apparition de cellules orageuses localement l’après-midi, accompagnées de queques pluies qui concerneront ensuite, partiellement les régions Est.