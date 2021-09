Tunisie : La 2e dose de vaccin sera administrée dimanche aux personnes âgées de 15 ans et plus dans 390 centres de vaccination

La 2e dose de vaccin sera administrée demain dimanche 26 septembre aux personnes de la tranche d’âge de 15 ans et plus, parmi celles qui ont été vaccinées pour la première fois, dimanche 29 aout 2021.

La vaccination de cette tranche d’âge s’inscrit dans le cadre de la sixième journée de vaccination intensive, qui aura lieu dans 390 centres de vaccination répartis dans tous le pays.

Selon le ministère de l’Education, cette sixième journée de vaccination intensive ne se limitera pas à la vaccination de la tranche d’âge de 15 ans et plus mais inclura également les personnes toutes catégories d’âges confondues inscrites sur la plateforme ” EVAX “, et les personnes de la tranche d’âge de 40 ans non inscrites et n’ayant reçu aucune dose de vaccin.

Hier, vendredi, le ministère de la Santé a publié sur sa page Facebook une liste des établissements scolaires et sportifs qui accueilleront la 6e campagne de vaccination, à partir de 8h du matin jusqu’à 17 heures.

Les personnes concernées par la vaccination, seront convoquées par sms comportant le lieu et la date de vaccination.

Selon le ministère de la Santé, les personnes concernées qui n’ont pas reçu de confirmation par sms, peuvent vérifier leur convocation en accédant à l’espace citoyen sur le système ” Evax ” ou via le code *2021#

Les personnes concernées de la tranche d’âge de 15 ans et plus qui n’ont pas reçu de SMS ou n’ont pas pu identifier le centre de vaccination désigné à leur profit, peuvent se rendre au centre de vaccination où elles ont reçu la première dose de vaccination ou au centre qui l’a remplacé selon la liste des centres publiées sur la page du ministère.

A la date du 24 septembre, le nombre de personnes vaccinées a atteint environ 3 millions 388 mille, dont la plupart ont reçu deux doses.

A noter que la Tunisie a réussi à accélérer la campagne nationale de vaccination, notamment avec la réception de lots de vaccins, sous forme de dons provenant de pays arabes et occidentaux.